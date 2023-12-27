Врач назвал дозу алкоголя в день, которая не навредит здоровью

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В период предпраздничной суеты особенно важно помнить о негативном воздействии алкоголя на организм. Исследованиями давно установлено, что спирт является токсичным для человека. Тем не менее, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, выяснил в эфире "Радио 1", какое количество алкоголя можно употреблять ежедневно, избегая серьезных последствий.

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"Токсический эффект алкоголя уже подтвержден. Но считается, что 30 граммов спирта — это разумная дневная доза, которая безопасна для человека", — подчеркнул специалист.

Он также напомнил о важности правильного употребления алкоголя. Так, рекомендуется начать праздничное застолье с небольшого ужина, прежде чем переходить к алкоголю, сообщает "Радио 1".

"Алкогольные напитки стимулируют аппетит, что приводит к повышению уровня инсулина. Если желудок пуст, система начинает работать в обратном направлении, разлагая себя. Поэтому рекомендуется начать новый год с легкого ужина, затем перейти к алкоголю. Необходимо также употреблять алкоголь с водой. Вода выводит все токсины из организма, поддерживая баланс", — заключил он.