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Врач Горина назвала продукты, которые вырабатывают гормон сна

Здоровье

Врач общей практики Елена Горина предупредила россиян о том, что режим питания может оказывать влияние на качество сна. Это происходит не только из-за позднего ужина, когда пищеварительная система активна в то время, когда организм должен отдыхать, но и из-за наличия вредных жиров, кофеина и быстрых углеводов в продуктах.

Врач Горина назвала продукты, которые вырабатывают гормон сна
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эти элементы могут стимулировать активность мозга, что затрудняет засыпание и приводит к поверхностному сну.

Поэтому врач рекомендует придерживаться сбалансированного рациона, завершать ужин за 3-4 часа до сна и избегать употребления кофе после 16 часов, как сообщает "Вечерняя Москва".

Тем не менее, если ощущается голод, врач советует употреблять продукты, которые могут быть полезны для сна. Среди них индейка, бананы, молоко, вишня, киви, кешью, миндаль и кедровые орехи. Все эти продукты содержат триптофан и магний, способствующие быстрому засыпанию.

Что касается напитков, то для улучшения качества сна рекомендуется употребление травяного чая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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