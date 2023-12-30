Врач Горина назвала продукты, которые вырабатывают гормон сна

Врач общей практики Елена Горина предупредила россиян о том, что режим питания может оказывать влияние на качество сна. Это происходит не только из-за позднего ужина, когда пищеварительная система активна в то время, когда организм должен отдыхать, но и из-за наличия вредных жиров, кофеина и быстрых углеводов в продуктах.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эти элементы могут стимулировать активность мозга, что затрудняет засыпание и приводит к поверхностному сну.

Поэтому врач рекомендует придерживаться сбалансированного рациона, завершать ужин за 3-4 часа до сна и избегать употребления кофе после 16 часов, как сообщает "Вечерняя Москва".

Тем не менее, если ощущается голод, врач советует употреблять продукты, которые могут быть полезны для сна. Среди них индейка, бананы, молоко, вишня, киви, кешью, миндаль и кедровые орехи. Все эти продукты содержат триптофан и магний, способствующие быстрому засыпанию.

Что касается напитков, то для улучшения качества сна рекомендуется употребление травяного чая.