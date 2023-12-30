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Врач Кашух назвала безопасные продукты при повышенном холестерине

1:11
Здоровье

Холестерин играет важную роль в различных процессах, происходящих в организме. Его наличие необходимо, однако рекомендуемая ежедневная доза составляет примерно 200 миллиграммов. Важно отметить, что 70% холестерина вырабатывается самим организмом, в то время как только 30% следует получать из пищи.

Врач Кашух назвала безопасные продукты при повышенном холестерине
Фото: openverse.org by chooyutshing is licensed under CC BY 2.0.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегла от потребления жирных видов мяса у людей с повышенным уровнем холестерина в крови.

"Употребление жирного мяса может быстро привести к превышению уровня холестерина. Поэтому рекомендуется выбирать нежирные виды мяса и избегать способов приготовления, таких как жарка. Лучше готовить на пару или варить. Чтобы снизить уровень липопротеинов низкой плотности, рекомендуется не употреблять более 85 граммов любого вида мяса в день", — сообщает врач.

В "полезный список" также включены морепродукты, растительные масла, овощи, бобовые и злаки. В то время как рекомендуется отказаться от сосисок, колбас, куриных желтков и алкоголя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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