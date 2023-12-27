Стало известно, какой небритый китайский фрукт изгонит лишний холестерин и снизит риск катаракты. Как сообщает портал Health, речь идёт о киви.
Уточняется, что киви — это фрукт, который родом из Китая и который ещё называют китайским крыжовником, богат витамином С. Он полезен для пищеварительной и сердечно-сосудистой систем организма. Также он делает зрение острее и укрепляет здоровье сердца.
При этом киви богат клетчаткой, которая поддерживает баланс микрофлоры кишечника, обеспечивая, тем самым, его нормальную работу. Кроме того, добавление киви в еду может поддержать здоровье сердца и нормализовать кровяное давление.
Как показали исследования, ежедневное употребление киви снижает общий уровень холестерина и триглицеридов. В то же время, повышается "хороший" холестерин.
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