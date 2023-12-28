Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова подтвердила, что ощущение, что пища с возрастом начинает восприниматься как более пресная, имеет под собой вполне конкретные физиологические причины.
Прежде всего, с возрастом в несколько раз уменьшается количество вкусовых рецепторов.
"Когда мы рождаемся, то у нас примерно 30 тыс. вкусовых рецепторов. А с возрастом их становится в разы меньше, около трёх тысяч. На то, как мы воспринимаем вкус, также влияют заболевания соединительной ткани, они влияют на слюноотделение", — сказала Дианова в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Также восприятие вкуса ухудшается, если человек пьёт недостаточно обычной воды, а также если он слишком любит кофе.
Помимо этого, пища со временем начинает казаться пресной, если человек слишком часто употребляет готовую еду. По мнению Диановой, в таком случае неплохо было бы сделать процедуру детокса, и переходить на более простую, домашнюю пищу.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.