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Диетолог объяснила, почему с возрастом еда кажется более пресной: меньше вкусовых рецепторов

1:04
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова подтвердила, что ощущение, что пища с возрастом начинает восприниматься как более пресная, имеет под собой вполне конкретные физиологические причины.

Диетолог объяснила, почему с возрастом еда кажется более пресной: меньше вкусовых рецепторов
Фото: wikimedia.org by by snak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Прежде всего, с возрастом в несколько раз уменьшается количество вкусовых рецепторов.

"Когда мы рождаемся, то у нас примерно 30 тыс. вкусовых рецепторов. А с возрастом их становится в разы меньше, около трёх тысяч. На то, как мы воспринимаем вкус, также влияют заболевания соединительной ткани, они влияют на слюноотделение", — сказала Дианова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также восприятие вкуса ухудшается, если человек пьёт недостаточно обычной воды, а также если он слишком любит кофе.

Помимо этого, пища со временем начинает казаться пресной, если человек слишком часто употребляет готовую еду. По мнению Диановой, в таком случае неплохо было бы сделать процедуру детокса, и переходить на более простую, домашнюю пищу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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