Нутрициолог Кузина назвала продукты, которые точно добавят килограммов

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие знакомые блюда, которые подаются практически в каждом ресторане, на самом деле не так полезны для организма, как кажется. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Кузина.

Фото: Telegram-канал "Рецепты каждый день"

В том числе, к таким сочетаниям относятся яйца и бекон. С точки зрения здорового питания такое блюдо — не самый лучший выбор, так как оно содержит слишком много животного белка, что, в результате, может повысить уровень холестерина в крови.

В том числе из-за этого следует исключить из своего рациона и омлет с ветчиной, добавляет Кузина. По её мнению, лучше съесть яйца — например, с овощами, — отдельно, а ветчину — отдельно, также с овощами.

Также ещё одним популярным сочетанием являются хлопья с апельсиновым соком. Но от подобного завтрака лучше отказаться из-за проблем с желудком. Ведь апельсиновый сок может снизить активность ферментов, расщепляющих углеводы. В то же время, хлопья содержат углеводы, поэтому лучше всего их смешивать с молоком или менее агрессивным соком — например, из манго.

То же самое касается и картофеля с мясом, который ещё называют "мясо по-французски". Такое сочетание также не идеально подходит для нашего желудка в связи с чем выделение пепсина и соляной кислоты пищеварительной системой для расщепления белка (содержится в мясе) и амилазы слюны и альфа-амилазы поджелудочной железы для переваривания углеводов (это уже картофель) требуют слишком различные ферменты, что замедляет работу желудка.