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Врачи заявили, что стресс губит человека быстрее любых трансжиров

1:51
Здоровье

Врачи прокомментировали какие опасности представляет собой продолжительный стресс. Медики дали рекомендации по снятию напряжения в короткие сроки, избегая дополнительных вредных последствий.

Врачи заявили, что стресс губит человека быстрее любых трансжиров
Фото: openverse by BLW Photography is licensed under CC BY 2.0

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своём Telegram-канале развенчивает распространённое заблуждение о том, что алкоголь может помочь справиться со стрессом. Она подчёркивает, что любые горячительные напитки, наоборот, является депрессантом, которые блокирует выработку гормонов радости и уводят человека от наслаждения жизнью.

Чтобы действительно расслабиться, врач советует использовать активные методы, такие как глубокое дыхание и физическая активность, ходьба, танцы и бег.

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян выделяет важность борьбы со стрессом и негативными мыслями для обеспечения здоровья. Он отмечает, что стресс и эмоциональные переживания являются главными факторами, разрушающими здоровье. Врач подчёркивает, что необходимо уделять внимание не только физическому, но и психическому здоровью, чтобы предотвратить многие болезни.

Гадзиян отметил, что часто встречает пациентов, резко "сдающих" после сильных переживаний. Этот процесс происходит гораздо быстрее у данных людей по сравнению с теми, кто столкнулся с проблемами из-за неправильного питания.

"Сколько времени нужно питаться трансжирами, есть соления и пить вино, чтобы заболеть? Это 20-30 лет? А стресс убьёт за 3-6 месяцев. Или за 12-24 месяца. Не более", — пишет врач.

Гадзиян отметил, что важно как заботиться о питании, так и работать над психическим здоровьем.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
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