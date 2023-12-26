Диетолог перечислил продукты, которые нельзя есть вечером

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во второй половине дня важно употреблять легкую и усвояемую пищу. Следует отказаться по возможности от мясных продуктов и переработанных мясных изделий, таких как колбаса, сосиски, сардельки, предупреждает читателей Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

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"Эти продукты имеют в составе слишком много насыщенных жиров, которых в принципе лучше употреблять меньше, чем мы привыкли, плюс ко всему во второй половине дня организму будет тяжелее переварить эти вещества. Если речь идет о копченостях — тогда мы получаем дополнительную нагрузку на печень. Если продукция соленая, то и нагрузку на почки. Вашему организму, вместо вечернего отдыха, придётся активно усваивать и выводить вредные канцерогенные вещества, лишнюю соль и насыщенные жиры", — предупреждает эксперт.

Также диетолог не рекомендует употреблять после обеда, особенно на ночь, кисломолочные продукты. Кефир или йогурт повышенной жирности (более 3%) также добавят в рацион излишние насыщенные жиры. А в случае с любой молочной продукцией — антибиотики и сахар в составе.

То же самое касается сыров, творога и других молочных продуктов. Они не дадут отдохнуть ЖКТ в вечернее время. Любую молочную продукцию, особенно дополнительно переработанную, придётся долго и тяжело переваривать.

"Важнее после обеда употреблять растительную пищу. Сделайте овощной или фруктовый салат, лобио или овощную смесь. Можно добавить яйцо (лучше одно куриное или 2-3 перепелиных), рыбу (лучше несоленую), отварной картофель и другие овощи. С такой пищей ЖКТ справится быстро, что позволит быстрее заснуть и лучше выспаться", — отмечает эксперт.