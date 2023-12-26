Эксперт Умнов: при низком атмосферном давлении нужно пить больше воды и разбавленных соков

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов объяснил, как можно помочь себе в периоды пониженного атмосферного давления.

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Специалист посоветовал в такие периоды больше пить, а также не менять положение с горизонтального на вертикальное очень резко.

"Пейте больше воды или разбавленных соков. Не вставайте с кровати резко, так как это может резко снизить артериальное давление, что чревато обмороком. Пейте витамины. При затруднении дыхания, нарушениях зрения, болях в грудной клетке вызывайте врача", — сказал Умнов в беседе с Life.ru.

Хороший сон важен при низком атмосферном давлении. То же самое можно сказать и о чае с мятой, который известен своими успокаивающими свойствами.

А утром для улучшения самочувствия желательно сделать короткую зарядку, которую следует завершить душем — это поможет взбодриться, добавил Умнов.