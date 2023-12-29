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Диетолог Соломатина назвала вызывающие зависимость продукты

Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о том, что некоторые продукты могут вызывать зависимость из-за содержания соли, глюконата натрия, крахмала и сахара, которые активируют гормоны удовольствия.

Диетолог Соломатина назвала вызывающие зависимость продукты
Фото: openverse by SoraZG is licensed under CC BY 2.0.

"Соль, глюконат натрия, крахмал и сахар стимулируют гормоны удовольствия, создавая легкий наркотический эффект и приводя к желанию употреблять их снова и снова.

Газированные напитки раздражают стенки желудка, быстро попадают в кровь и моментально обеспечивают ощущение энергии. То же самое относится к чипсам, фастфуду, кондитерским изделиям, копченой колбасе с высоким содержанием жиров и соли", — приводит слова Соломатиной портал NEWS. ru.

Диетолог также напомнила, что сахар за 20 минут повышает уровень глюкозы, а в сладкой воде этот процесс происходит еще быстрее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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