Врач Мясников назвал сок, который провоцирует сахарный диабет

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление виноградного сока может способствовать развитию сахарного диабета, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

"Давайте возьмем здорового человека с факторами риска для диабета. Сам виноград, как и некоторые другие фрукты и ягоды, может уменьшить вероятность перехода к диабету. Однако виноградный сок — уже нет. Его употребление увеличивает эти риски", — отметил врач.

Кроме того, Мясников поделился информацией о том, какие факторы могут стать причиной сахарного диабета. По его словам, развитие этого заболевания не провоцируется употреблением сахара.

"Его появление связано с наследственной предрасположенностью и различными факторами окружающей среды, такими как переедание и избыток калорий", — добавил Мясников.