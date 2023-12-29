Употребление виноградного сока может способствовать развитию сахарного диабета, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
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"Давайте возьмем здорового человека с факторами риска для диабета. Сам виноград, как и некоторые другие фрукты и ягоды, может уменьшить вероятность перехода к диабету. Однако виноградный сок — уже нет. Его употребление увеличивает эти риски", — отметил врач.
Кроме того, Мясников поделился информацией о том, какие факторы могут стать причиной сахарного диабета. По его словам, развитие этого заболевания не провоцируется употреблением сахара.
"Его появление связано с наследственной предрасположенностью и различными факторами окружающей среды, такими как переедание и избыток калорий", — добавил Мясников.
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