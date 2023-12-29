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Врач Нилова: планово посещать кардиолога следует после 40 лет

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Здоровье

Кардиолог и эксперт по ультразвуковой диагностике из клиники Тверского ГМУ Оксана Нилова предложила людям старше 40 лет регулярно посещать врача-кардиолога для проведения проверки своего здоровья.

Врач Нилова: планово посещать кардиолога следует после 40 лет
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

"Подлежат плановым обследованиям, особенно если речь идёт о мужчинах старше 40 лет. В случае женщин это касается не только тех, кому уже исполнилось 40 лет, но также пациенток с ранней менопаузой, поскольку именно они находятся в наибольшем риске", — пояснила Нилова.

Кроме того, регулярные обследования у врачей необходимы для тех, кто сталкивается с проблемами сердечно-сосудистой системы. Оксана Нилова также выделила признаки, которые могут свидетельствовать о наличии сердечной недостаточности, включая отёки лодыжек.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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