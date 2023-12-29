Врач Петрова назвала способы избежать переедания в новогодние праздники

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Ирина Петрова в интервью для "Ленты.ру" поделилась сведениями о высоком риске нарушения обычного режима питания в новогоднюю ночь из-за переедания. Чтобы этого избежать, рекомендуется прибегнуть к определенным методам.

Фото: Own work by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Один из способов предотвратить переедание заключается в соблюдении привычного графика питания 31 декабря, что поможет поддерживать правильное насыщение организма и избежать ощущения голода. Петрова также предложила включить в рацион высококачественные белки и овощи, а также следить за уровнем воды в организме.

Эндокринолог отметила, что праздничная атмосфера положительно сказывается на аппетите, благодаря гормонам счастья. Петрова посоветовала разнообразить свободное время в праздничные дни, чтобы получать насыщенные впечатления, не связывая их с употреблением пищи.