Врачи составили рейтинг эффективности средств от ожирения

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования выявили, что наиболее эффективными методами борьбы с ожирением являются бариатрическая хирургия, а также применение препаратов Зепбаунд и Мунджаро.

Фото: Getty Images/iStockphoto by Deepak Verma

По результатам анализа 126 научных публикаций, отобранных из множества статей, установлено, что бариатрическая хирургия способствует снижению веса на 25-30%, в то время как препараты, основанные на тирзепатиде, такие как Зепбаунд и Мунджаро, приводят к потере веса на 21% после 72 недель применения.

Согласно исследованию, также эффективными являются препараты на основе семаглутида, такие как Вегови и Оземпик (с потерей веса от 8 до 21%), а также поведенческая терапия (с потерей веса от 5 до 10%).

Ученые подчеркивают, что ожирение не является проблемой с отсутствием силы воли, а скорее заболеванием, которое требует дополнительного изучения.