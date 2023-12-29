Исследования выявили, что наиболее эффективными методами борьбы с ожирением являются бариатрическая хирургия, а также применение препаратов Зепбаунд и Мунджаро.
По результатам анализа 126 научных публикаций, отобранных из множества статей, установлено, что бариатрическая хирургия способствует снижению веса на 25-30%, в то время как препараты, основанные на тирзепатиде, такие как Зепбаунд и Мунджаро, приводят к потере веса на 21% после 72 недель применения.
Согласно исследованию, также эффективными являются препараты на основе семаглутида, такие как Вегови и Оземпик (с потерей веса от 8 до 21%), а также поведенческая терапия (с потерей веса от 5 до 10%).
Ученые подчеркивают, что ожирение не является проблемой с отсутствием силы воли, а скорее заболеванием, которое требует дополнительного изучения.
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