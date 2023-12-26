Онкохирург Иванов: симптомы насморка могут указывать на рак

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Симптомы рака носа и носовых пазух могут схожи с признаками вирусных или бактериальных инфекций, таких как простуда или синусит, сообщил главврач клиники "Мамма", онколог, онкохирург и химиотерапевт Антон Иванов в беседе с "Газетой.Ru". Эти симптомы включают ощущение давления в области носовых пазух, головные боли, затруднение носового дыхания, выделения из носа, сопровождающиеся носовыми кровотечениями, снижение обоняния, онемение, ощущение мурашек на коже лица и экзофтальм (выпячивание глаз из орбит).

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Иванов подчеркнул, что многие из этих симптомов могут быть вызваны другими заболеваниями, такими как инфекции. Диагноз рака околоносовых пазух и носовой полости устанавливается с учетом анамнеза, внешнего осмотра, риноскопии, рентгенографии, КТ (или МРТ) и биопсии.

Специалист также указал, что хронические воспалительные процессы в области носа, вредные привычки и постоянный контакт с вредными веществами в процессе профессиональной деятельности могут быть причинами рака полости носа. Он отметил, что наибольшая вероятность онкологических поражений наблюдается у работников, занимающихся деревообработкой, обработкой кожи и производством никеля.