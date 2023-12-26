Практикующий врач-ревматолог, невролог, академик российской Академии Медико-Технических Наук Павел Евдокименко в разговоре с Pravda.Ru напомнил, что в дни новогодних каникул россиянам помимо сидения за праздничным столом и лежания на диване обязательно нужно двигаться, однако делать это нужно грамотно.
Врач считает, что двигательная активность на новогодних каникулах может быть любой, а ориентироваться нужно прежде всего на погодные условия и свои физические возможности.
При этом невролог подчеркнул, что прогулки могут позволить себе абсолютно всем, и их обязательно нужно включить в свой новогодний список активностей.
"По возможности, если погодные условия позволят, нужно, во-первых, чтобы люди ходили гулять. Во-вторых, если погодные условия и физические возможности позволяют, то ходить на лыжах. Если есть возможность ходить в бассейн плавать, то это вообще замечательно. А тут ничего более особо не придумаешь. Прогулки — основное", — сказал Евдокименко.
Врач отметил, что гулять нужно как минимум час в день, ходить на лыжах в спокойном темпе тоже желательно не менее одного часа. Если человек ходит в бассейн, плаванию нужно посвящать минимум полчаса.
Также Евдокименко напомнил, что двигательная активность должна соответствовать возрасту, и пожилым людям не стоит слишком резко начинать бегать или прыгать, чтобы не получить травмы.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.