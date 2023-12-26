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Врач Евдокименко дал советы насчёт движения на новогодних каникулах: прогулки, лыжи и бассейн

1:34
Здоровье » Здоровье и профилактика

Практикующий врач-ревматолог, невролог, академик российской Академии Медико-Технических Наук Павел Евдокименко в разговоре с Pravda.Ru напомнил, что в дни новогодних каникул россиянам помимо сидения за праздничным столом и лежания на диване обязательно нужно двигаться, однако делать это нужно грамотно.

Врач Евдокименко дал советы насчёт движения на новогодних каникулах: прогулки, лыжи и бассейн
Фото: openverse by MTSOfan is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Врач считает, что двигательная активность на новогодних каникулах может быть любой, а ориентироваться нужно прежде всего на погодные условия и свои физические возможности.

При этом невролог подчеркнул, что прогулки могут позволить себе абсолютно всем, и их обязательно нужно включить в свой новогодний список активностей.

"По возможности, если погодные условия позволят, нужно, во-первых, чтобы люди ходили гулять. Во-вторых, если погодные условия и физические возможности позволяют, то ходить на лыжах. Если есть возможность ходить в бассейн плавать, то это вообще замечательно. А тут ничего более особо не придумаешь. Прогулки — основное", — сказал Евдокименко.

Врач отметил, что гулять нужно как минимум час в день, ходить на лыжах в спокойном темпе тоже желательно не менее одного часа. Если человек ходит в бассейн, плаванию нужно посвящать минимум полчаса.

Также Евдокименко напомнил, что двигательная активность должна соответствовать возрасту, и пожилым людям не стоит слишком резко начинать бегать или прыгать, чтобы не получить травмы.

 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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