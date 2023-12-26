Врач Пушкина: дыхание ртом может быть вреднее, чем курение

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие с детства слышали, что важно дышать глубоко, чтобы получить достаточно кислорода, и помнят фразу "вдох через нос — выдох через рот" с уроков физкультуры. Однако врач и миофункциональный ортодонт Ксения Пушкина подчеркивает, что ротовое дыхание на самом деле не является физиологичным для организма.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

В интервью "Газете.Ru" Пушкина отмечает, что кривые зубы и неправильный прикус — лишь малая часть проблем, связанных с ротовым дыханием. Она утверждает, что такие проблемы, как аденоиды, храп, ночное апноэ, заложенность носа, лишний вес, сутулость, нарушение концентрации внимания и тревожность, также связаны с этим видом дыхания.

Врач объясняет, что ротовое дыхание является вреднее, чем курение. При дыхании через рот организм лишается естественной защиты в виде монооксида азота, который вырабатывается при дыхании через нос. Монооксид азота играет важную роль в фильтрации бактерий и вирусов, а также обеспечивает лучшее проникновение кислорода в клетки организма.

Пушкина также отмечает, что открытый рот лишает человека кислорода, так как при ротовом дыхании происходит избыточное выдыхание углекислого газа, необходимого для нормального обмена газов в крови. Врач подчеркивает, что ротовое дыхание также влияет на внешность, вызывая изменения в положении языка и структуре лица.

Таким образом, Пушкина обращает внимание на множество негативных последствий ротового дыхания и подчеркивает важность правильного дыхательного процесса для общего здоровья.