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Ученые рассказали, с чем нельзя смешивать алкоголь на Новый год

3:36
Здоровье

Исследования показывают, что алкоголь опасно употреблять с любыми препаратами, так как он меняет их воздействие. Однако в некоторых случаях неблагоприятный эффект можно предсказать.

Ученые рассказали, с чем нельзя смешивать алкоголь на Новый год
Фото: stock.adobe.com is licensed under Kzenon

Антибактериальные препараты

Запрет на смешивание спиртного с антибиотиками давно стал аксиомой, которая, кажется, не требует доказательств. Это правило распространяется на все вещества, которые применяются для борьбы с микроорганизмами и паразитами, находящимися в различных тканях и внутренних органах человека. К ним относятся антибиотики, сульфаниламиды, производные нитрофуранов, метронидазол, противотуберкулёзные средства.

Употребление алкоголя на фоне приёма этих препаратов ослабляет или нейтрализует эффект лекарств. Спиртное в сочетании с отдельными веществами может иметь и более неприятные последствия.

Нитрофураны и метронидазол

За переработку алкоголя в организме отвечает фермент алкогольдегидрогеназа. Препараты группы нитрофуранов (фуразолидон, нитрофурантоин, фурадонин, фурацилин, фурагин, нифуроксазид) и метронидазол блокируют его выработку, в организме накапливается ацетальдегид — продукт промежуточного окисления. Это приводит к дисульфирам-этаноловой реакции, которая проявляется как тяжелейшее похмелье.

Цефалоспорины

Антибиотики группы цефалоспоринов (цефазолин, цефалексин, цефтолозан) тормозят окисление спирта, продлевают состояние опьянения и токсичное воздействие алкоголя.

Противотуберкулёзные препараты

При неоднократном применении спиртного увеличивается пагубное воздействие лекарств на печень.

Анальгетики

Приём аспирина, амидопирина, анальгина, бутадиона и других лекарств этой группы со спиртным может привести к непереносимости препаратов. Сочетание алкоголя с парацетамолом и подобными ему жаропонижающими вызывает тяжёлое поражение печени, сообщает lifehacker.ru.

Средства для сердечно-сосудистой системы

Совместное употребление нитроглицерина, валидола, сустака, эринита, нитросорбида, верапамила и спиртного приводит к резкому падению кровяного давления в сочетании с головокружением и тошнотой.

Что касается лекарств против гипертонии, в первые часы алкоголь стимулирует их действие за счёт свойства расширять сосуды. Однако затем стимуляция этанолом нервной системы приведёт к тому, что артериальное давление поднимется ещё выше.

Успокоительное и снотворное

Алкоголь усиливает действие лекарств, так как и спиртное, и препараты угнетают центральную нервную систему. Это может привести к поражению дыхательного центра в мозгу и прекращению дыхания, остановке сердца и летальному исходу.

Инсулин

Алкоголь снижает содержание глюкозы в крови, что на фоне приёма инсулина, обладающего тем же эффектом, может привести к гипогликемическому приступу и коме. При этом исследования показывают, что в зоне риска в основном больные диабетом, которые недостаточно питаются.

Антикоагулянты

Спиртное в сочетании с веществами, препятствующими свёртываемости крови — дикумарином, фенилином и даже банальным аспирином, — может привести к обширному кровотечению и кровоизлияниям во внутренние органы, что может завершиться смертью.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гудилова Юлия
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