Ученые заявили, что комнатный воздух опаснее уличного

3:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Городская среда не способствует поддержанию здоровья, а опасность может поджидать не только на улице. Совместно с компанией Electrolux была исследована проблема качества воздуха в наших домах. Из-за крупных промышленных предприятий, выбросов транспорта и отсутствия лесов вблизи мегаполисов более 80% городского населения дышит загрязненным воздухом.

Фото: Openverse by Mavroudis Kostas is licensed under CC BY-SA 2.0

В России 40 городов находятся в красной зоне, где уровень загрязнения воздуха оценивается как высокий или очень высокий. В мире девять из десяти человек дышат воздухом с высокой концентрацией вредных веществ.

Эти вредные вещества легко проникают в наши дома через открытые окна и двери, что можно заметить по скоплению сажи и пыли на подоконниках и внутри мебели. Каждая квартира также имеет свои источники загрязнения, такие как пыль, частицы бытовой химии и шерсть домашних животных.

Таким образом, воздух внутри дома может быть даже более опасным для здоровья, чем уличный воздух. Одним из ключевых показателей уровня загрязнения воздуха является концентрация твердых частиц. Бытовую пыль можно видеть, но самые опасные частицы, такие как ультрадисперсные PM10 и PM2.5, настолько мелки, что их невозможно увидеть невооруженным глазом.

Эти частицы состоят из сложной смеси веществ, таких как сульфаты, нитраты, аммиак, хлористый натрий, сажа, минеральная пыль и вода. Они образуются из-за выбросов транспорта, эрозии дорожного покрытия и почвы. Частицы PM10 могут проникать глубоко в легкие, а мелкие частицы PM2.5 могут попадать в кровеносную систему, вызывая серьезные проблемы со здоровьем, такие как рак и болезни сердца, а также влияя на настроение, вызывая головные боли и снижая работоспособность.

Озон в атмосфере необходим для поддержания жизни на планете, но на уровне земной поверхности он становится одним из компонентов смога. Переизбыток озона в воздухе может вызвать проблемы с дыханием и болезни легких.

Двуокись азота и двуокись серы также могут способствовать развитию астмы, бронхита и воспаления легких. Избавиться от них практически невозможно, так как они образуются в результате выработки электроэнергии и отопления в городах. Основной источник бытовой пыли - сами жители дома, и она образуется из омертвевших клеток кожи, перхоти, волос и шерсти животных. Даже при закрытых окнах пыль все равно скапливается в квартире, а пылевые клещи в коврах, матрасах и подушках могут вызывать аллергии и астму.

Кроме пыли, существуют и другие проблемы, такие как испарения от отделочных материалов и бытовой химии, таких как мебель из ДСП, растворители, лаки, краски и аэрозоли. Они могут способствовать образованию вредных веществ, включая фенол, стирол и формальдегид, последний из которых является фактором риска развития раковых опухолей.