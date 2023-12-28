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Гастроэнтеролог Алисова назвала семь продуктов, которые нельзя есть натощак

2:15
Здоровье

Необходимо утверждать, что завтрак является обязательным приемом пищи для каждого, даже для тех, кто придерживается диеты – так говорит любой врач. Вопрос заключается в том, "Что выбрать на завтрак?". Важно помнить некоторые рекомендации, предложенные гастроэнтерологом Александрой Алисовой, которая утверждает, что существуют продукты, которые не следует употреблять на голодный желудок и, следовательно, они не подходят для завтрака.

Гастроэнтеролог Алисова назвала семь продуктов, которые нельзя есть натощак
Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0

Врач предостерегает от употребления сырых овощей, хотя они богаты витаминами, клетчаткой и минералами. На голодный желудок они могут вызвать недомогание, поскольку пищеварение сырых овощей требует определенных условий.

Удивительно, но йогурт тоже не является идеальным выбором на натощак. Молочнокислые бактерии, полезные для организма, не усваиваются должным образом при употреблении йогурта натощак из-за агрессивной желудочной кислоты, которая уничтожает их до достижения кишечника.

Также следует воздержаться от употребления бананов на завтраке, поскольку они содержат глюкозу, что может привести к резкому увеличению уровня сахара в крови, а затем к его быстрому снижению, вызывая желание снова поесть. Апельсиновый сок на голодный желудок также не рекомендуется, поскольку кислота в цитрусах может вызвать изжогу.

Свежеиспеченный хлеб или кексы, только что достанные из духовки, также не являются лучшим выбором для завтрака. Из-за дрожжей, содержащихся в них, они могут вызвать проблемы со здоровьем, такие как боли в животе и избыточное газообразование.

Газированные напитки врачи не рекомендуют употреблять вообще, особенно на голодный желудок. Они могут вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, снизить кровообращение и повысить уровень сахара в крови.

Наконец, сладости и шоколад также следует исключить из завтрака, поскольку утром поджелудочная железа не способна выделить достаточное количество инсулина для переработки большого количества сахара, что может нарушить кислотно-щелочной баланс в организме, предупреждает Алисова.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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