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Врач Банный рассказал, какие заболевания способен победить кофе

1:42
Здоровье

Оказывается, многие люди любят ароматный горячий напиток — кофе, не только за его вкус, но и потому, что в некоторых случаях он полезен для организма. Врач Денис Банный утверждает, что кофеин способен помогать в борьбе с некоторыми заболеваниями.

Врач Банный рассказал, какие заболевания способен победить кофе
Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

В медицинской сфере известно о способности кофе предотвращать образование камней в желчном пузыре. Также кофеин уменьшает риски развития сахарного диабета и благотворно воздействует на кровеносные сосуды. Помимо этого, кофе способен снижать уровень "вредного" холестерина в крови.

Доктор также подчеркивает, что употребление двух чашек кофе в день может в два раза снизить риск развития цирроза печени. Согласно исследованиям за границей, такое же количество кофе в день может уменьшить риск развития онкологических заболеваний печени на 40%.

"Важно помнить, что кофе не является панацеей для печени (особенно если человек употребляет спиртное и жирную пищу в избытке), но есть ощутимая польза от этого напитка", — отмечает Банный в интервью изданию Life.

Однако добавление большого количества сахара, молока или жирных сливок в кофе уменьшает его полезные свойства. Вместо этого вы можете столкнуться с проблемами со здоровьем, такими как набор веса, проблемы с желудком или сердцем.

Для тех, кто по каким-либо причинам не может употреблять кофе, существует популярная альтернатива — цикорий. Благодаря своему составу, цикорий регулирует микрофлору кишечника и не оказывает стимулирующего воздействия на нервную систему.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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