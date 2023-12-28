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Эксперт Черемушкин назвал свинину среди продуктов, провоцирующих рак

1:19
Здоровье

Рак печени считается одним из наиболее часто встречающихся видов онкологии в мире. Это связано с неправильным питанием и вредными привычками.

Эксперт Черемушкин назвал свинину среди продуктов, провоцирующих рак
Фото: Openverse by conservativeparty is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Евгений Черемушкин, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, рассказал порталу NEWS. ru о продуктах, которые считаются основными "врагами" печени.

На вершине этого списка находятся алкоголь и жирная пища.

"Среди жирных продуктов наиболее вредными являются свинина и утка. Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов, составляющих до 80% массы печени", — подчеркнул онколог.

Также опасны для печени различные химические добавки, которые в настоящее время добавляют в продукты.

"Ещё одной причиной развития рака печени могут быть, например, перенесённые гепатит В и гепатит С, а также цирроз печени", — добавил Черемушкин.

Удивительно, что в профилактике некоторых видов рака, включая рак печени, молочных желез и колоректальной онкологии, рекомендуется употребление кофе. В составе этого ароматного напитка содержатся антиоксиданты, которые тормозят воспалительные процессы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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