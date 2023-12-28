Врач Строков назвал три самых важных продукта зимой

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все мы слышали о том, что зимой полезно употреблять цитрусовые из-за высокого содержания витамина С, а также рыбу благодаря наличию Омега-3. Однако врач-нутрициолог Игорь Строков высказывает мнение, что есть продукты, более благоприятные для здоровья зимой. В беседе с порталом "МедикФорум" он выделил три других важных продукта для зимнего питания: тыкву, хурму и авокадо.

Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

"Тыква богата бета-каротином, который организм преобразует в витамин А. Этот витамин необходим для укрепления иммунитета и правильного функционирования репродуктивной системы", — отмечает врач.

Также тыква содержит пектин и кальций, полезные для зрения и других органов.

Хурма, помимо витамина С, поддерживающего иммунитет и защищающего сердце, обладает множеством полезных минералов и антиоксидантов.

"Растворимая пищевая клетчатка в хурме замедляет переваривание углеводов, предотвращая резкие колебания уровня сахара в крови", — подчеркивает Строков.

Что касается авокадо, этот продукт способствует поддержанию хорошего настроения зимой.

"Авокадо содержит много фолиевой кислоты. Люди, получающие достаточное количество витамина B, менее подвержены депрессии", — добавляет источник.