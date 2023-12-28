Все мы слышали о том, что зимой полезно употреблять цитрусовые из-за высокого содержания витамина С, а также рыбу благодаря наличию Омега-3. Однако врач-нутрициолог Игорь Строков высказывает мнение, что есть продукты, более благоприятные для здоровья зимой. В беседе с порталом "МедикФорум" он выделил три других важных продукта для зимнего питания: тыкву, хурму и авокадо.
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"Тыква богата бета-каротином, который организм преобразует в витамин А. Этот витамин необходим для укрепления иммунитета и правильного функционирования репродуктивной системы", — отмечает врач.
Также тыква содержит пектин и кальций, полезные для зрения и других органов.
Хурма, помимо витамина С, поддерживающего иммунитет и защищающего сердце, обладает множеством полезных минералов и антиоксидантов.
"Растворимая пищевая клетчатка в хурме замедляет переваривание углеводов, предотвращая резкие колебания уровня сахара в крови", — подчеркивает Строков.
Что касается авокадо, этот продукт способствует поддержанию хорошего настроения зимой.
"Авокадо содержит много фолиевой кислоты. Люди, получающие достаточное количество витамина B, менее подвержены депрессии", — добавляет источник.
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