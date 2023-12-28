Врач Шарафилова рассказала, почему нельзя есть много соли

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Наталья Шарафилова, кандидат медицинских наук, поделилась информацией о негативных последствиях чрезмерного потребления соли для организма. Это связано с тем, что соль добавляется в практически все блюда для усиления вкуса. Речь идет не только о той соли, которую мы используем при приготовлении пищи, но и о той, которая содержится в хлебе и других продуктах.

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Строго говоря, многие готовые консервы, доступные в магазинах, содержат избыточное количество соли. Важно обратить внимание на категории людей, которые должны быть особенно осторожными, чтобы избежать излишнего употребления этой приправы.

"Поваренная соль используется в качестве консерванта. Людям, подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям или уже страдающим этими заболеваниями, следует воздерживаться от употребления соли. Почему высокое содержание соли опасно? Попадая в кровеносные сосуды в избытке, соль задерживает влагу, нагружая сосудистую систему. Это может привести к увеличению артериального давления и, в конечном итоге, вызвать гипертоническую болезнь", — заявила врач.

По мнению Шарафиловой, избыток соли может способствовать развитию артериальной гипертонии, которая оказывает негативное воздействие на сердце, почки и сосуды.