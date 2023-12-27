Доктор Шлезингер назвала продукт, который лучше всего есть на завтрак

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В журнале BMC Medicine опубликовано исследование, которое рекомендует предпочитать орехи яйцам в качестве завтрака. По данным исследования, употребление орехов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Доктор Сабрина Шлезингер, одна из соавторов исследования, утверждает, что продукты растительного происхождения приносят больше пользы организму, чем яйца и жареное мясо.

"Многие люди привыкли начинать день с яиц или жареного мяса на завтрак, но результаты нашего исследования указывают на то, что, возможно, замена этих продуктов на растительные была бы более благоприятной. Также есть свидетельства в пользу замены мяса птицы продуктами растительного происхождения, хотя доказательства в пользу замены молочных продуктов ограничены", — отмечает она.

Согласно исследованию, замена одного яйца в день на 25-28 граммов орехов может снизить риск сердечных заболеваний на 17%, сахарного диабета — на 18%, и преждевременной смерти — на 15%. В то же время ученые не рекомендуют полностью отказываться от яиц в рационе.