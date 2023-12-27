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Доктор Шлезингер назвала продукт, который лучше всего есть на завтрак

1:13
Здоровье

В журнале BMC Medicine опубликовано исследование, которое рекомендует предпочитать орехи яйцам в качестве завтрака. По данным исследования, употребление орехов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Шлезингер назвала продукт, который лучше всего есть на завтрак
Фото: Нейросеть Шедеврум

Доктор Сабрина Шлезингер, одна из соавторов исследования, утверждает, что продукты растительного происхождения приносят больше пользы организму, чем яйца и жареное мясо.

"Многие люди привыкли начинать день с яиц или жареного мяса на завтрак, но результаты нашего исследования указывают на то, что, возможно, замена этих продуктов на растительные была бы более благоприятной. Также есть свидетельства в пользу замены мяса птицы продуктами растительного происхождения, хотя доказательства в пользу замены молочных продуктов ограничены", — отмечает она.

Согласно исследованию, замена одного яйца в день на 25-28 граммов орехов может снизить риск сердечных заболеваний на 17%, сахарного диабета — на 18%, и преждевременной смерти — на 15%. В то же время ученые не рекомендуют полностью отказываться от яиц в рационе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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