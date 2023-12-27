Врач Павлова рассказала, какие продукты провоцируют онкологические заболевания

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова раскрыла информацию о продуктах, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По мнению врача, к возникновению рака приводят все продукты питания, подвергнутые ультра-обработке и произведенные промышленным способом с использованием рафинированных ингредиентов, консервантов, эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

Доктор привела результаты исследования, проведенного британскими учеными. В ходе эксперимента было выяснено, что указанные продукты действительно увеличивают риск развития смертельных заболеваний на 9%.

"Особенно вредны жирные продукты, мясные деликатесы, соусы, приправы и сладкие газированные напитки", отметила доктор.

Связь между сухими завтраками, хлебом, растительными заменителями мяса, злаковыми продуктами и упомянутыми выше заболеваниями не была обнаружена, однако ученые всё равно рекомендуют быть осторожными и соблюдать меру. Потому что помимо онкологии существует множество других неприятных болезней.

"Мое мнение вы знаете: понятная и простая пища лучше всего. Ешьте вкусно, но правильно", — подытожила врач в социальных сетях.