Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке повторно

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россиянам рассказали, какие продукты могут вызвать отравление, если их перегревать в микроволновой печи.

Фото: "amazing microwave" by jmv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Прежде всего, это касается картошки. Специалисты советуют употреблять ее сразу, поскольку со временем на ней могут развиваться бактерии, которые, в худшем случае, могут стать причиной пищевого отравления.

Аналогичная ситуация с мясом птицы и яйцами. Однако в данном случае проблемы со здоровьем могут вызвать белки. Если разогревать холодную курицу или яйца, структура белка изменится, что, в свою очередь, может привести к нарушениям в работе желудка.

Наконец, вчерашний суп с сельдереем, шпинатом или свеклой требует особой осторожности, по информации от FitFirFun. Из-за наличия в них нитратов при повторном нагревании могут высвобождаться токсины и даже образовываться канцерогенные вещества.