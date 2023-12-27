Диетолог Редина рассказала, чем можно заменить хлеб в рационе

Диетолог Ольга Редина поделилась с россиянами информацией обо всех полезных свойствах хлеба и рассказала, насколько важен этот продукт в рационе.
Хлеб является источником углеводов, клетчатки, витаминов и минералов, необходимых для поддержания энергии в организме.
Однако, несмотря на его огромную пользу, диетолог предупредила, что для некоторых людей этот продукт может быть вредным.
"Хлеб следует исключить из рациона людям с непереносимостью глютена, аллергией на пшеницу и при сахарном диабете. Ржаной хлеб также не рекомендуется при гастритах, язвенной болезни желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря", — предупредила специалист.
Она также отметила, что в некоторые виды хлеба производители добавляют усилители вкуса и ароматизаторы, что делает продукт менее полезным. Диетолог посоветовала отдавать предпочтение более качественному и дорогому хлебу, но рекомендует перед покупкой внимательно изучить состав на этикетке.
"Дорогой хлеб часто изготавливают из натуральных ингредиентов, высококачественной муки и без добавок консервантов и ароматизаторов. Такой продукт может иметь богатый вкус и дополнительные ингредиенты, такие как семена и орехи. Цена на такой хлеб может быть выше, особенно если его изготавливали вручную", — подчеркнула диетолог.
Отвечая на вопрос о том, можно ли вообще обойтись без хлеба, эксперт утвердительно ответила. По ее мнению, этот продукт можно заменить другими источниками углеводов, такими как зерновые каши, фрукты и овощи, а также орехи.
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