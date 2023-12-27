Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британские учёные заявили, что употребление моркови снижает риск рака
Названа предварительная сумма долга Насти Ивлеевой перед налоговой, из-за чего ей может грозить до 5 лет тюрьмы
Ясновидящая Алиева рассказала, как в полнолуние 27 декабря стать богатым
Охлобыстин призвал россиян бойкотировать "голубые огоньки" на ТВ
Патчи для глаз: для чего нужны и как правильно пользоваться
Шукшина призвала показать вместо новогодних передач на ТВ советские чёрно-белые "огоньки" и концерт на Донбассе
Первую советскую атомную подлодку в Кронштадте открыли для туристов
Baza: артисты извинились после того, как Путин узнал о "голой" вечеринке
Newsweek: Залужный потребовал больше помощи на фоне поражений ВСУ

Диетолог Редина рассказала, чем можно заменить хлеб в рационе

1:45
Здоровье

Диетолог Ольга Редина поделилась с россиянами информацией обо всех полезных свойствах хлеба и рассказала, насколько важен этот продукт в рационе.

Диетолог Редина рассказала, чем можно заменить хлеб в рационе
Фото: Нейросеть Шедеврум

Хлеб является источником углеводов, клетчатки, витаминов и минералов, необходимых для поддержания энергии в организме.

Однако, несмотря на его огромную пользу, диетолог предупредила, что для некоторых людей этот продукт может быть вредным.

"Хлеб следует исключить из рациона людям с непереносимостью глютена, аллергией на пшеницу и при сахарном диабете. Ржаной хлеб также не рекомендуется при гастритах, язвенной болезни желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря", — предупредила специалист.

Она также отметила, что в некоторые виды хлеба производители добавляют усилители вкуса и ароматизаторы, что делает продукт менее полезным. Диетолог посоветовала отдавать предпочтение более качественному и дорогому хлебу, но рекомендует перед покупкой внимательно изучить состав на этикетке.

"Дорогой хлеб часто изготавливают из натуральных ингредиентов, высококачественной муки и без добавок консервантов и ароматизаторов. Такой продукт может иметь богатый вкус и дополнительные ингредиенты, такие как семена и орехи. Цена на такой хлеб может быть выше, особенно если его изготавливали вручную", — подчеркнула диетолог.

Отвечая на вопрос о том, можно ли вообще обойтись без хлеба, эксперт утвердительно ответила. По ее мнению, этот продукт можно заменить другими источниками углеводов, такими как зерновые каши, фрукты и овощи, а также орехи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
Ни Зеленский, ни Залужный не будут управлять Украиной. Она закончилась Любовь Степушова Ударный флот НАТО пойдёт к Крыму мимо конвенции Монтрё Олег Володин Сводка боевых действий специальной военной операции на 26 декабря Дмитрий Плотников
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Последние материалы
Патчи для глаз: для чего нужны и как правильно пользоваться
Шукшина призвала показать вместо новогодних передач на ТВ советские чёрно-белые "огоньки" и концерт на Донбассе
Первую советскую атомную подлодку в Кронштадте открыли для туристов
Врач Хисамов рассказал, что делать при ожогах петардой: чистая вода или влажная ткань
Newsweek: Залужный потребовал больше помощи на фоне поражений ВСУ
Baza: артисты извинились после того, как Путин узнал о "голой" вечеринке
Песков прокомментировал возможное выделение Киеву 20 миллиардов евро
Диетолог Редина рассказала, чем можно заменить хлеб в рационе
Адвокат Сенина оценила возможность отсудить у Ивлеевой миллиард моральной компенсации
5 лучших новогодних ретро-фильмов 80-х годов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников