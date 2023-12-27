Диетолог Редина рассказала, чем можно заменить хлеб в рационе

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Ольга Редина поделилась с россиянами информацией обо всех полезных свойствах хлеба и рассказала, насколько важен этот продукт в рационе.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Хлеб является источником углеводов, клетчатки, витаминов и минералов, необходимых для поддержания энергии в организме.

Однако, несмотря на его огромную пользу, диетолог предупредила, что для некоторых людей этот продукт может быть вредным.

"Хлеб следует исключить из рациона людям с непереносимостью глютена, аллергией на пшеницу и при сахарном диабете. Ржаной хлеб также не рекомендуется при гастритах, язвенной болезни желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря", — предупредила специалист.

Она также отметила, что в некоторые виды хлеба производители добавляют усилители вкуса и ароматизаторы, что делает продукт менее полезным. Диетолог посоветовала отдавать предпочтение более качественному и дорогому хлебу, но рекомендует перед покупкой внимательно изучить состав на этикетке.

"Дорогой хлеб часто изготавливают из натуральных ингредиентов, высококачественной муки и без добавок консервантов и ароматизаторов. Такой продукт может иметь богатый вкус и дополнительные ингредиенты, такие как семена и орехи. Цена на такой хлеб может быть выше, особенно если его изготавливали вручную", — подчеркнула диетолог.

Отвечая на вопрос о том, можно ли вообще обойтись без хлеба, эксперт утвердительно ответила. По ее мнению, этот продукт можно заменить другими источниками углеводов, такими как зерновые каши, фрукты и овощи, а также орехи.