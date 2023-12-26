Врач Немальцева рассказала о связи употребления рыбы с пользой для волос и кожи

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Татьяна Немальцева рассказала россиянам о том, почему в рационе питания обязательно должна быть рыба. По её словам, в данном продукте содержатся полезные вещества и витамины, которые могут насытить волосы и кожу, а также улучшить работу организма в целом.

Фото: traveltimes .ru

Как уточняет специалист, полезными омега-3 богата качественная и жирная рыба. Также Немальцева советует употреблять натуральные растительные масла, орехи, свежие овощи, фрукты и семена. Эти продукты насыщают организм витаминами E, C, бета-каротином и антиоксидантами, которые не только повышают иммунитет, но и способны предупредить рак.

Вдобавок, доктор советует для улучшения внешности пользоваться мягкими шампунями и кондиционерами, чтобы, таким образом, избежать пересушивания волос. Для ногтей и кутикул Немальцева советует использовать питательные масла для предотвращения их сухости и ломкости.

Также для кожи отлично подойдут качественные крема с SPF-защитой, несмотря на время года.