Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как уберечься от простуд, гриппа и коронавируса. По его словам, в обороте по-прежнему остаются все вакцины, в том числе, и обновлённый "Спутник" от COVID-19.
"Безусловно, самый эффективный способ не подхватить никакую передающуюся воздушно-капельным путем болезнь, к которым относятся все сезонные инфекции, надевать маску в общественных местах, транспорте, всюду, где есть риск столкнуться с возбудителем болезни", — заметил Мурашко.
Несмотря на то, что впереди каникулы, он призвал россиян беречь себя.
Министр также напомнил, что сейчас, в сезон болезней, наблюдается, как и обычно, подъём заболеваемости. При этом параллельно циркулируют грипп А и ряд других инфекционных болезней. Так что, подчёркивает Мурашко, прививаться следует ежегодно с учётом штамма, который превалирует в этом сезоне. Например, прививка от пневмококка делается раз в пять лет, после чего весь данный период защищает от тяжёлых форм болезни.
В заключение глава Минздрава посоветовал людям, имеющим хронические заболевания, отказаться от посещения любых массовых мероприятий.
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