Мурашко дал советы, как уберечься от простуд, гриппа и ковида

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как уберечься от простуд, гриппа и коронавируса. По его словам, в обороте по-прежнему остаются все вакцины, в том числе, и обновлённый "Спутник" от COVID-19.

Фото: правительство Пермского края

"Безусловно, самый эффективный способ не подхватить никакую передающуюся воздушно-капельным путем болезнь, к которым относятся все сезонные инфекции, надевать маску в общественных местах, транспорте, всюду, где есть риск столкнуться с возбудителем болезни", — заметил Мурашко.

Несмотря на то, что впереди каникулы, он призвал россиян беречь себя.

Министр также напомнил, что сейчас, в сезон болезней, наблюдается, как и обычно, подъём заболеваемости. При этом параллельно циркулируют грипп А и ряд других инфекционных болезней. Так что, подчёркивает Мурашко, прививаться следует ежегодно с учётом штамма, который превалирует в этом сезоне. Например, прививка от пневмококка делается раз в пять лет, после чего весь данный период защищает от тяжёлых форм болезни.

В заключение глава Минздрава посоветовал людям, имеющим хронические заболевания, отказаться от посещения любых массовых мероприятий.