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Врачи назвали лекарства, которыми нужно лечить ОРВИ уже при первых симптомах

0:59
Здоровье

Согласно сводкам Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость выросла на 6,5% по отношению к предыдущей. Причём, в 41 регионе РФ показатели превышают среднестатистические.

Врачи назвали лекарства, которыми нужно лечить ОРВИ уже при первых симптомах
Фото: Getty Images

Таким образом, делают вывод специалисты, следует начинать лечиться уже при первых симптомах ОРВИ. В том числе, необходимо принимать такие противовирусные препараты прямого действия, как Арбидол, Амиксин и Интерферон. Также, по словам врачей, озноб, кашель и слабость снижало применение противовирусного препарата умифеновир.

Вдобавок, ещё во время пандемии мир с большим интересом стал относиться к российскому препарату Арбидол. Сегодня исследования по нему продолжают проводить за рубежом, в том числе и в Китае. В Минздраве Китая даже сообщалось, что данный препарат собираются включить в рекомендации по терапии гриппа.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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