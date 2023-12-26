Согласно сводкам Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость выросла на 6,5% по отношению к предыдущей. Причём, в 41 регионе РФ показатели превышают среднестатистические.
Таким образом, делают вывод специалисты, следует начинать лечиться уже при первых симптомах ОРВИ. В том числе, необходимо принимать такие противовирусные препараты прямого действия, как Арбидол, Амиксин и Интерферон. Также, по словам врачей, озноб, кашель и слабость снижало применение противовирусного препарата умифеновир.
Вдобавок, ещё во время пандемии мир с большим интересом стал относиться к российскому препарату Арбидол. Сегодня исследования по нему продолжают проводить за рубежом, в том числе и в Китае. В Минздраве Китая даже сообщалось, что данный препарат собираются включить в рекомендации по терапии гриппа.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.