Эксперт назвала продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На ночь для сохранения фигуры рекомендуется употреблять легкие и низкокалорийные продукты. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://www.daringgourmet.com/easy-homemade-greek-yogurt/

Овощи: свежие огурцы, помидоры, брокколи, шпинат и другие низкокалорийные овощи.

Фрукты: яблоко, груша, ягоды (клубника, малина, черника), апельсины и грейпфруты. Однако если вы планируете есть фрукты непосредственно перед сном, лучше избегать бананов и других фруктов с высоким содержанием сахара.

Миндаль: рекомендуется употреблять небольшое количество орехов, так как они богаты жирами.

Морская капуста: богата волокнами, а также содержит витамины и минералы.

Йогурты без добавленного сахара: могут быть низкокалорийным и полезным вариантом на ночь.

Некоторые люди также предпочитают просто выпить стакан воды перед сном, чтобы утолить голод и поддерживать гидратацию организма. Важно помнить, что количество употребляемой пищи должно быть умеренным, а ужин должен быть не менее чем за 2-3 часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу.