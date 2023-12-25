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Эксперт назвала продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

1:15
Здоровье

На ночь для сохранения фигуры рекомендуется употреблять легкие и низкокалорийные продукты. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Эксперт назвала продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры
Фото: https://www.daringgourmet.com/easy-homemade-greek-yogurt/
  • Овощи: свежие огурцы, помидоры, брокколи, шпинат и другие низкокалорийные овощи.
  • Фрукты: яблоко, груша, ягоды (клубника, малина, черника), апельсины и грейпфруты. Однако если вы планируете есть фрукты непосредственно перед сном, лучше избегать бананов и других фруктов с высоким содержанием сахара.
  • Миндаль: рекомендуется употреблять небольшое количество орехов, так как они богаты жирами.
  • Морская капуста: богата волокнами, а также содержит витамины и минералы.
  • Йогурты без добавленного сахара: могут быть низкокалорийным и полезным вариантом на ночь.

Некоторые люди также предпочитают просто выпить стакан воды перед сном, чтобы утолить голод и поддерживать гидратацию организма. Важно помнить, что количество употребляемой пищи должно быть умеренным, а ужин должен быть не менее чем за 2-3 часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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