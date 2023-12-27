Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов уверен, что даже в длинные новогодние выходные следует внимательно относиться к режиму сна и бодрствования, и не нарушать его.
По мнению специалиста, будет оптимально, если режим в новогодние каникулы будет таким же, как и в обычные дни.
Если же в первые дни нового года спать до обеда, а ложиться под утро, организм будет испытывать большой стресс, особенно когда праздники закончатся.
Сомнолог посоветовал в дни новогодних каникул вставать лишь на час-два позже, чем до праздников.
"Отдыхать в январе мы будем долго, так что, если вы будете нарушать график отхода ко сну каждый день, 9 января вас будет ожидать очень неприятное чувство раздавленности", — сказал Кудинов в беседе с Общественной службой новостей.
Если же в новогоднюю и последующие ночь человек начал вставать позже обычного на несколько часов, ему стоит подкорректировать свой режим, вставая и ложась спать на час ближе к своему "рабочему" времени.
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