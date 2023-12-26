Эксперт Лялина: вместо утки за новогодним столом лучше отдать предпочтение гусятине

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, почему на новогодний стол не стоит готовить мясо утки.

Фото: Telegram-канал "Рецепты каждый день"

Блюда из утки могут быть опасны для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями граждан, отметила специалист. Поэтому если приходится выбирать между уткой и гусём, лучше склониться в сторону последнего.

"Мясо утки — одно из самых жирных среди птичьего. Оно повышает уровень холестерина, что чревато проблемами для сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если стоит выбор — утка или гусь, отдайте предпочтение мясу гуся", — объяснила Лялина в беседе с Life. ru.

При всём желании съесть большое количество гусятины не получится, потому что мясо этой птицы отличается плотностью.

Кроме того, гусятину, в отличие от утки, можно даже назвать полезным мясом, потому что в нём содержатся аминокислоты, белок, железо, а также ниацин и селен, способствующие поддержанию иммунитета.

Сравниваем мясо петуха, утки, индоутки и гуся