И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, почему на новогодний стол не стоит готовить мясо утки.
Блюда из утки могут быть опасны для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями граждан, отметила специалист. Поэтому если приходится выбирать между уткой и гусём, лучше склониться в сторону последнего.
"Мясо утки — одно из самых жирных среди птичьего. Оно повышает уровень холестерина, что чревато проблемами для сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если стоит выбор — утка или гусь, отдайте предпочтение мясу гуся", — объяснила Лялина в беседе с Life. ru.
При всём желании съесть большое количество гусятины не получится, потому что мясо этой птицы отличается плотностью.
Кроме того, гусятину, в отличие от утки, можно даже назвать полезным мясом, потому что в нём содержатся аминокислоты, белок, железо, а также ниацин и селен, способствующие поддержанию иммунитета.
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