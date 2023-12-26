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Эксперт Лялина: вместо утки за новогодним столом лучше отдать предпочтение гусятине

1:08
Здоровье

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, почему на новогодний стол не стоит готовить мясо утки.

Эксперт Лялина: вместо утки за новогодним столом лучше отдать предпочтение гусятине
Фото: Telegram-канал "Рецепты каждый день"

Блюда из утки могут быть опасны для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями граждан, отметила специалист. Поэтому если приходится выбирать между уткой и гусём, лучше склониться в сторону последнего.

"Мясо утки — одно из самых жирных среди птичьего. Оно повышает уровень холестерина, что чревато проблемами для сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если стоит выбор — утка или гусь, отдайте предпочтение мясу гуся", — объяснила Лялина в беседе с Life. ru.

При всём желании съесть большое количество гусятины не получится, потому что мясо этой птицы отличается плотностью.

Кроме того, гусятину, в отличие от утки, можно даже назвать полезным мясом, потому что в нём содержатся аминокислоты, белок, железо, а также ниацин и селен, способствующие поддержанию иммунитета.

Сравниваем мясо петуха, утки, индоутки и гуся
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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