При вдыхании паров незамерзайки у человека может развиться опасная аллергия

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если находящиеся в салоне автомобиля люди вдыхают пары незамерзающая жидкость, у них может проявиться сильная аллергия. На это обратила внимание замглавврача клиники "Медси в Красногорске" Валентина Пигарева.

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Врач напомнила, что в составе омываек содержится смесь спиртов с поверхностно-активными веществами (ПАВ), ароматизаторами и красителями, которые могут сослужить водителю и пассажирам дурную службу при вдыхании.

"Если пары попадают в салон автомобиля, то риск возникновения аллергической реакции есть у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у маленьких детей, у которых наблюдались аллергические реакции в прошлом", — сказала Пигарева.

Усиливающаяся аллергическая реакция на фреон, присутствующий в незамерзающей жидкости, способна вызвать преждевременное сокращение бронхиальных мышц, что приводит к развитию бронхоспазма у людей, независимо от возраста, пишет Газета.Ru.

Человек, ощущающий такие симптомы, испытывает одышку, сильный кашель и выдыхает со свистом. У детей может наблюдаться ларингоспазм, который приводит к невозможности произносить слова, бледности лица и повышенному потоотделению. Отёк Квинке является ещё одной реакцией организма на аллерген. Он характеризуется отечностью слизистой оболочки, а также мягких тканей лица, шеи и ротовой полости. Все эти состояния являются опасными и требуют внимания и наблюдения со стороны врачей.

В случае подозрения на аллергическую реакцию на ароматизаторы незамерзающей жидкости, пострадавшего нужно вывести на свежий воздух, и обеспечить ему возможность свободно дышать. По возможности, следует вызвать скорую помощь в целях проведения дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности и здоровья пострадавшего.

Незамерзайка опасна для здоровья