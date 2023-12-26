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При вдыхании паров незамерзайки у человека может развиться опасная аллергия

1:59
Здоровье

Если находящиеся в салоне автомобиля люди вдыхают пары незамерзающая жидкость, у них может проявиться сильная аллергия. На это обратила внимание замглавврача клиники "Медси в Красногорске" Валентина Пигарева.

При вдыхании паров незамерзайки у человека может развиться опасная аллергия
Фото: Openverse by AhmadElq is licensed under CC BY-SA 4.0

Врач напомнила, что в составе омываек содержится смесь спиртов с поверхностно-активными веществами (ПАВ), ароматизаторами и красителями, которые могут сослужить водителю и пассажирам дурную службу при вдыхании.

"Если пары попадают в салон автомобиля, то риск возникновения аллергической реакции есть у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у маленьких детей, у которых наблюдались аллергические реакции в прошлом", — сказала Пигарева.

Усиливающаяся аллергическая реакция на фреон, присутствующий в незамерзающей жидкости, способна вызвать преждевременное сокращение бронхиальных мышц, что приводит к развитию бронхоспазма у людей, независимо от возраста, пишет Газета.Ru.

Человек, ощущающий такие симптомы, испытывает одышку, сильный кашель и выдыхает со свистом. У детей может наблюдаться ларингоспазм, который приводит к невозможности произносить слова, бледности лица и повышенному потоотделению. Отёк Квинке является ещё одной реакцией организма на аллерген. Он характеризуется отечностью слизистой оболочки, а также мягких тканей лица, шеи и ротовой полости. Все эти состояния являются опасными и требуют внимания и наблюдения со стороны врачей.

В случае подозрения на аллергическую реакцию на ароматизаторы незамерзающей жидкости, пострадавшего нужно вывести на свежий воздух, и обеспечить ему возможность свободно дышать. По возможности, следует вызвать скорую помощь в целях проведения дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности и здоровья пострадавшего.

Незамерзайка опасна для здоровья
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
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