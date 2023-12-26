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Гинеколог Кавтеладзе рассказала, что шансы забеременеть у кормящей матери не выше 10 процентов

1:13
Здоровье

Лактация влияет на восстановление менструального цикла у родившей женщины. На это обратила внимание гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Елена Кавтеладзе.

Гинеколог Кавтеладзе рассказала, что шансы забеременеть у кормящей матери не выше 10 процентов
Фото: pxhere.com

Эксперт отметила, что из-за гормональных изменений у кормящих женщин овуляция не происходит, однако так бывает не всегда.

"Вероятность наступления новой беременности после родов у кормящих матерей — 10%, у некормящих — 50-70%", — Кавтеладзе, которую цитирует Газета.Ru.

Организм каждой женщины в этом плане ведёт себя по-разному, отметила гинеколог. У одних менструации возобновляются уже через 2-3 месяца после того, как прошли роды, а у кого-то на протяжении всего периода лактации месячных нет. Это означает, что вероятность наступления новой беременности во втором случае стремится к нулю.

При этом известны случаи, когда беременность у родивших женщин наступала, несмотря на то, что менструации у них так и не начались, добавила гинеколог. Поэтому предохранение даже в случае отсутствия месячных после родов не будет лишним.

БЕРЕМЕННОСТЬ В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ | Как не забеременеть при кормлении грудью
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Удальцова Марина
Специализируется на проведении таких процедур, как проведение малых гинекологических операций и ультразвуковая диагностика
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
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