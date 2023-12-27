Диетолог Нанавати назвала два продукта для улучшения памяти

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное питание, богатое необходимыми витаминами и минералами, играет ключевую роль в поддержании здоровья организма. Зарубежный диетолог Крутика Нанавати выделила два широкодоступных продукта, способных благотворно воздействовать на центральную нервную систему.

Фото: Соцсети

Эти продукты полезны для клеток мозга и способствуют его нормальной функции. Помимо широко известных, таких как рыба, ягоды и листовая зелень, отлично справляются с этой задачей тыквенные семечки и свекла, сообщает портал She Finds.

Тыквенные семечки — это не только отличный перекус, но и настоящий кладезь микроэлементов. Они содержат значительное количество цинка, магния и железа, способствуя поддержанию здоровья нейромедиаторов, стимулируя рост нейронов, укрепляя память и когнитивные функции.

Их легко добавить в каши, салаты, супы или йогурты.

Свекла, богатая клетчаткой и белком корнеплод, доступная всем россиянам, также заслуживает внимания.

"Насыщенная нитратами свекла в организме превращается в оксид азота, способствуя здоровому кровообращению к мозгу, что имеет важное значение для когнитивных функций", — подчеркнул специалист по питанию.

Свеклу можно употреблять в печеном виде, добавлять в салаты или включать в смузи.