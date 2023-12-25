Врач Завьялов назвал продукты, которые снижают уровень холестерина

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой наш организм нуждается в дополнительной энергии для поддержания тепла. Это может привести к увеличению потребления пищи и, следовательно, к набору лишних килограммов. Использование диет не всегда является эффективным решением, поскольку они могут привести к повышению уровня холестерина. Как быть в такой ситуации?

Фото: Нейросеть Шедеврум

Доктор общей практики Юрий Завьялов поделился с порталом "МедикФорум" пятью продуктами, способными согреть вас зимой и снизить уровень холестерина.

На первом месте этого списка находятся каши, особенно полезная в этом отношении овсянка. Благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки в овсе, она эффективно снижает уровень "вредного" холестерина. Добавление миндаля или грецких орехов в кашу придаст ей дополнительную пользу.

"Стремитесь употреблять не менее пяти-десяти граммов растворимой клетчатки в день", — советует доктор Завьялов.

Вместо кофе врач рекомендует пить зимой зеленый чай.

"Антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае, могут помочь снизить уровень вредного холестерина. Конкретной рекомендуемой дозы нет, но несколько чашек зеленого чая в день могут быть полезными", — отмечает врач.

Также в рацион следует включить рыбу, предпочтительно жирные сорта, такие как лосось или скумбрия. Две порции в неделю будут достаточными.

"Эта рыба богата жирными кислотами омега-3, которые, как показано исследованиями, снижают уровень триглицеридов и риск сердечных заболеваний", — поясняет врач. "Также она способна уменьшить вероятность образования бляшек в артериях".

Не забывайте о специях — они не только делают блюда более насыщенными, но и помогают контролировать содержание жира. Особенно полезны в этом отношении куркума, чеснок и корица.

Завьялов также подчеркивает важность включения бобовых (фасоль, горох, чечевица) в рацион — они являются отличными источниками растворимой клетчатки и растительного белка, способствующих снижению уровня вредного холестерина.