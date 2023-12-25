Диетолог Бородина рассказала, как побороть ощущение голода после еды

Врач-диетолог Ирина Бородина выделила факторы, вызывающие ощущение голода даже после недавнего приема пищи. Согласно ее утверждениям, одной из потенциальных причин постоянного чувства голода является неправильное питание.

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Избыток простых углеводов может привести к резкому подъему уровня сахара в крови, за которым следует быстрое его падение. Этот колебательный процесс может вызвать желание поесть спустя небольшое время после завтрака или обеда.

Другие распространенные факторы включают стресс, недостаток клетчатки и полезных жиров. При повышенном уровне кортизола (гормона, вырабатываемого надпочечниками в стрессовых ситуациях для улучшения работы головного мозга, поддержания нервной системы и стимуляции сердечной деятельности) человек может испытывать потребность в употреблении дополнительной пищи, включая быструю еду, такую как фаст-фуд.

Для продления ощущения сытости доктор рекомендует увеличить потребление фруктов, овощей и бобов.

Она также подчеркивает, что сложные углеводы и клетчатка, содержащиеся в этих продуктах, перевариваются медленнее, обеспечивая более длительное насыщение.

Бородина акцентирует внимание на важности употребления полезных жиров, содержащихся в оливковом масле, авокадо, семенах льна и фисташках, которые снижают воспалительные процессы в организме.