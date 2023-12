Диетолог Бородина рассказала, как побороть ощущение голода после еды

Врач-диетолог Ирина Бородина выделила факторы, вызывающие ощущение голода даже после недавнего приема пищи. Согласно ее утверждениям, одной из потенциальных причин постоянного чувства голода является неправильное питание.

Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0