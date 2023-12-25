Врач-диетолог Ирина Бородина выделила факторы, вызывающие ощущение голода даже после недавнего приема пищи. Согласно ее утверждениям, одной из потенциальных причин постоянного чувства голода является неправильное питание.
Избыток простых углеводов может привести к резкому подъему уровня сахара в крови, за которым следует быстрое его падение. Этот колебательный процесс может вызвать желание поесть спустя небольшое время после завтрака или обеда.
Другие распространенные факторы включают стресс, недостаток клетчатки и полезных жиров. При повышенном уровне кортизола (гормона, вырабатываемого надпочечниками в стрессовых ситуациях для улучшения работы головного мозга, поддержания нервной системы и стимуляции сердечной деятельности) человек может испытывать потребность в употреблении дополнительной пищи, включая быструю еду, такую как фаст-фуд.
Для продления ощущения сытости доктор рекомендует увеличить потребление фруктов, овощей и бобов.
Она также подчеркивает, что сложные углеводы и клетчатка, содержащиеся в этих продуктах, перевариваются медленнее, обеспечивая более длительное насыщение.
Бородина акцентирует внимание на важности употребления полезных жиров, содержащихся в оливковом масле, авокадо, семенах льна и фисташках, которые снижают воспалительные процессы в организме.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.