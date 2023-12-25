Диетолог Сорокина назвала ягоду, которая поможет избежать скачков давления

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Марина Сорокина поделилась с "Кубанскими новостями" своим мнением о важности употребления клубники без сахара.

Фото: commons.wikimedia. org by Rodrigo.Argenton is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

В этой ягоде содержатся витамины А, В, С, Е, а также множество полезных минералов. Клубника способствует улучшению работы иммунной, нервной и сосудистой систем.

Специалист подчеркнула, что люди, регулярно включающие клубнику в рацион, демонстрируют более высокую производительность при решении сложных математических задач.

Кроме того, клубника благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Достаточно употребить всего 150 граммов ягоды, чтобы снизить риск резких скачков артериального давления.