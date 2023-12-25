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Диетолог Сорокина назвала ягоду, которая поможет избежать скачков давления

0:45
Здоровье

Диетолог Марина Сорокина поделилась с "Кубанскими новостями" своим мнением о важности употребления клубники без сахара.

Диетолог Сорокина назвала ягоду, которая поможет избежать скачков давления
Фото: commons.wikimedia. org by Rodrigo.Argenton is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

В этой ягоде содержатся витамины А, В, С, Е, а также множество полезных минералов. Клубника способствует улучшению работы иммунной, нервной и сосудистой систем.

Специалист подчеркнула, что люди, регулярно включающие клубнику в рацион, демонстрируют более высокую производительность при решении сложных математических задач.

Кроме того, клубника благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Достаточно употребить всего 150 граммов ягоды, чтобы снизить риск резких скачков артериального давления.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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