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Диетолог Каневская рассказала, как похудеть после 40 лет

1:44
Здоровье

После 40 лет поддерживать вес и особенно избавляться от лишних килограммов становится все более сложной задачей. Несколько факторов влияют на этот процесс.

Диетолог Каневская рассказала, как похудеть после 40 лет
Фото: Openverse by Alan Cleaver is licensed under CC BY 2.0

Однако диетолог и специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская утверждает, что сложность не означает невозможности. Она раскрывает несколько секретов, благодаря которым можно сбросить вес в любом возрасте, даже после 50 лет.

Первый секрет — использование пробиотиков и пребиотиков.

"Пейте достаточное количество жидкости, соответствующее вашему весу. Увеличивайте потребление клетчатки, пребиотиков и пробиотиков", — отмечает врач.

Пробиотики — это полезные бифидо- и лактобактерии, обитающие в кишечной микрофлоре. Пребиотики — вещества, стимулирующие их рост. Бананы, яблоки, злаковые, бобовые и чеснок являются источниками пребиотиков.

Не забывайте употреблять достаточное количество белка. Однако сахар, трансжиры, фастфуд и алкоголь следует полностью исключить из рациона.

Второй секрет — движение.

"Необходимо больше двигаться — ходить пешком, бегать, выполнять упражнения", — советует врач.

"Регулярные тренировки по 30-40 минут, во время которых вы обильно вспотеете, помогут ускорить обмен веществ", — добавляет Каневская.

Третий секрет — правильный сон.

"Еще одним важным условием для похудения является полноценный сон. Ложитесь спать не позднее 23:00", — советует Каневская.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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