Россиянам назвали первые признаки рака желудка

Рак желудка представляет собой злокачественное образование, при котором происходит аномальное размножение и деление клеток слизистой оболочки. Это заболевание занимает шестое место по распространенности в мире и является четвертой по частоте причиной смерти, связанной с онкологией.
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Определить опухоль на ранней стадии чрезвычайно сложно, поскольку она не проявляет специфичных признаков, что часто ведет к недооценке ее серьезности. Большинство выраженных симптомов обнаруживается уже на запущенных этапах. Важно обращать внимание на следующие признаки:
Периодическая тошнота или рвота.
Снижение аппетита.
Боль в верхней части живота между рёбрами.
Затруднённое глотание (дисфагия).
Вздутие живота.
Чувство сытости после употребления небольшого количества пищи.
Изжога.
Чёрный кал (мелена) из-за кровотечения в желудке, что может привести к анемии.
Внезапное снижение массы тела.
Рвота кровью (гематомезис).
Увеличенные лимфоузлы над левой ключицей и в передней области подмышечной впадины.
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