Россиянам назвали первые признаки рака желудка

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак желудка представляет собой злокачественное образование, при котором происходит аномальное размножение и деление клеток слизистой оболочки. Это заболевание занимает шестое место по распространенности в мире и является четвертой по частоте причиной смерти, связанной с онкологией.

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Определить опухоль на ранней стадии чрезвычайно сложно, поскольку она не проявляет специфичных признаков, что часто ведет к недооценке ее серьезности. Большинство выраженных симптомов обнаруживается уже на запущенных этапах. Важно обращать внимание на следующие признаки:

Периодическая тошнота или рвота.

Снижение аппетита.

Боль в верхней части живота между рёбрами.

Затруднённое глотание (дисфагия).

Вздутие живота.

Чувство сытости после употребления небольшого количества пищи.

Изжога.

Чёрный кал (мелена) из-за кровотечения в желудке, что может привести к анемии.

Внезапное снижение массы тела.

Рвота кровью (гематомезис).

Увеличенные лимфоузлы над левой ключицей и в передней области подмышечной впадины.