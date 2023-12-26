Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Пономарев объяснил важность проверки масла, подвески и тормозов накануне зимы
ESPN: Ислам Махачев признан лучшим бойцом 2023 года
Иван Охлобыстин впервые рассказал о своем ранении в зоне СВО
Мария Погребняк нашла счастье в новых отношениях после развода
Эта простая подкормка для смородины даст обильный урожай ягод
Слитые строки кода GTA 6 указывают на наличие постельных сцен в игре
Четыре варианта применения луковой шелухи
Боярский выйдет на сцену после перенесенного инфаркта в Новый Год
Химическая завивка волос — все плюсы и минусы, виды и правила ухода

Россиянам назвали первые признаки рака желудка

1:12
Здоровье

Рак желудка представляет собой злокачественное образование, при котором происходит аномальное размножение и деление клеток слизистой оболочки. Это заболевание занимает шестое место по распространенности в мире и является четвертой по частоте причиной смерти, связанной с онкологией.

Россиянам назвали первые признаки рака желудка
Фото: openverse by winnifredxoxo is licensed under CC BY 2.0

Определить опухоль на ранней стадии чрезвычайно сложно, поскольку она не проявляет специфичных признаков, что часто ведет к недооценке ее серьезности. Большинство выраженных симптомов обнаруживается уже на запущенных этапах. Важно обращать внимание на следующие признаки:

  • Периодическая тошнота или рвота.
  • Снижение аппетита.
  • Боль в верхней части живота между рёбрами.
  • Затруднённое глотание (дисфагия).
  • Вздутие живота.
  • Чувство сытости после употребления небольшого количества пищи.
  • Изжога.
  • Чёрный кал (мелена) из-за кровотечения в желудке, что может привести к анемии.
  • Внезапное снижение массы тела.
  • Рвота кровью (гематомезис).
  • Увеличенные лимфоузлы над левой ключицей и в передней области подмышечной впадины.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
Смородины будет завались: только немного этой подкормки летом

В июне, в период активного роста побегов и листвы смородины, обеспечение кустарника азотом становится ключевым фактором для эффективного развития.

Смородины будет завались: только немного подкормки
"Бабушкин пирог" выручит, когда нужен быстрый десерт к чаю
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Это простое средство в саду избавит от вредителей и улучшит рост растений
Сводка боевых действий специальной военной операции на 26 декабря Дмитрий Плотников Причины провала контрнаступа ВСУ: коррупция, деморализация и некомпетентность Алексей Гончаров Олигархический капитал возвращает мир к феодализму Сергей Лебедев
Дима Билан об участии в "голой вечеринке" Ивлеевой: "Я могу отвечать только за себя"
Что произошло в порту Феодосии: подробности
В Германии жилье дешевеет рекордными темпами
В Германии жилье дешевеет рекордными темпами
Последние материалы
Иван Охлобыстин впервые рассказал о своем ранении в зоне СВО
Мария Погребняк нашла счастье в новых отношениях после развода
Эта простая подкормка для смородины даст обильный урожай ягод
Слитые строки кода GTA 6 указывают на наличие постельных сцен в игре
Четыре варианта применения луковой шелухи
Боярский выйдет на сцену после перенесенного инфаркта в Новый Год
Химическая завивка волос — все плюсы и минусы, виды и правила ухода
Врач Евдокименко рассказал об особенностях занятий спортом после 50 лет: не слишком активно
Автоэксперт Баканов рассказал, как правильно ездить в снегопад
Нутрициолог рассказала, как снизить вредность блюд новогоднего стола: вместо селёдки — салат с рыбой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников