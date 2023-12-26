Ученые США рассказали, как алкоголь влияет на сон

4:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно информации от Национального фонда сна США, каждый пятый взрослый американец периодически прибегает к употреблению алкоголя перед сном, с целью облегчить засыпание. Хотя статистика по России отсутствует, предполагается, что ситуация в этой стране, по крайней мере, схожа с мировой тенденцией.

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Однако следует признать, что существует по меньшей мере один существенный побочный эффект эффективного способа погружения в сон, связанного с употреблением алкоголя.

Почему употребление алкоголя сопровождается желанием спать Воздействуя на мозг, алкоголь в первую очередь влияет на нормальное образование химических соединений, от которых зависит множество процессов в организме.

Например, известно, что употребление алкоголя стимулирует выработку аденозина. Этот компонент информирует мозг о том, что клеткам тела требуется отдых, так как они утомлены и нуждаются в энергии. С увеличением уровня аденозина желание заснуть становится более выраженным.

Однако засыпание в данном случае не гарантирует качественного отдыха. Влияние алкоголя на сон Повышение уровня аденозина сопровождается уменьшением уровня мелатонина — гормона, ответственного за регулирование качества сна, фаз его смены и циркадных ритмов организма. Даже небольшое количество алкоголя, такое как 50 грамм водки (200 г вина с низким содержанием алкоголя или 400 мл пива), может снизить уровень мелатонина почти на 20%.

Для организма это означает, что нарушается биологический ритм, прямо зависящий от мелатонина. Архитектура сна, включая чередование основных фаз, подвергается изменениям.

Обычный сон состоит из двух фаз.

Медленная фаза сна, начинающаяся сразу после засыпания и длительностью примерно 90 минут. Медленный сон напоминает наркоз: тело полностью расслаблено, активность мозга минимальна. Это время полного отдыха, необходимого для физического восстановления.

Быстрая фаза сна, следующая за медленной и длительностью от 5 до 20 минут. В этот период мозг активно работает, мы видим сны. Если медленный сон важен для восстановления тела, то быстрый способствует расслаблению нервной системы, снятию психического напряжения, освежению памяти и улучшению концентрации.

Обычно эти две фазы следуют друг за другом, образуя один цикл сна. В течение ночи человек переживает в среднем пять таких циклов, что достаточно для бодрствования и полноценного отдыха утром.

Однако сон, сопровождающийся употреблением алкоголя, существенно отличается от нормального сна. После употребления алкоголя из-за нарушения образования мелатонина человек проваливается в глубокий медленный сон без сновидений, который продолжается дольше обычного. Фаза быстрого сна, напротив, сокращается или полностью отсутствует.

В результате пробуждение после употребления алкоголя сопровождается ощущением разбитости. Реакции замедлены, трудно сосредоточиться, память подводит, и нервная система находится в неустойчивом состоянии. Понятно, что причина заключается в том, что нервная система не успела полностью восстановиться.

Это далеко не все расстройства сна, вызываемые употреблением алкоголя. Приведем несколько других примеров.

Утренняя бессонница

пробуждение на рассвете или до него с последующей невозможностью заснуть, несмотря на явные признаки недостаточного отдыха. Это связано с уменьшением уровня мелатонина.

Ночное апноэ

временная остановка дыхания во сне, чаще возникающая в медленной фазе сна, когда мышцы расслаблены. Употребление алкоголя углубляет это состояние.

Частые пробуждения во второй половине ночи

в это время организм активно выводит переработанный алкоголь через почки и мочевой пузырь.