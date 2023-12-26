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Ученые США рассказали, как алкоголь влияет на сон

4:17
Здоровье

Согласно информации от Национального фонда сна США, каждый пятый взрослый американец периодически прибегает к употреблению алкоголя перед сном, с целью облегчить засыпание. Хотя статистика по России отсутствует, предполагается, что ситуация в этой стране, по крайней мере, схожа с мировой тенденцией.

Ученые США рассказали, как алкоголь влияет на сон
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Однако следует признать, что существует по меньшей мере один существенный побочный эффект эффективного способа погружения в сон, связанного с употреблением алкоголя.

Почему употребление алкоголя сопровождается желанием спать Воздействуя на мозг, алкоголь в первую очередь влияет на нормальное образование химических соединений, от которых зависит множество процессов в организме.

Например, известно, что употребление алкоголя стимулирует выработку аденозина. Этот компонент информирует мозг о том, что клеткам тела требуется отдых, так как они утомлены и нуждаются в энергии. С увеличением уровня аденозина желание заснуть становится более выраженным.

Однако засыпание в данном случае не гарантирует качественного отдыха. Влияние алкоголя на сон Повышение уровня аденозина сопровождается уменьшением уровня мелатонина — гормона, ответственного за регулирование качества сна, фаз его смены и циркадных ритмов организма. Даже небольшое количество алкоголя, такое как 50 грамм водки (200 г вина с низким содержанием алкоголя или 400 мл пива), может снизить уровень мелатонина почти на 20%.

Для организма это означает, что нарушается биологический ритм, прямо зависящий от мелатонина. Архитектура сна, включая чередование основных фаз, подвергается изменениям.

Обычный сон состоит из двух фаз.

  • Медленная фаза сна, начинающаяся сразу после засыпания и длительностью примерно 90 минут. Медленный сон напоминает наркоз: тело полностью расслаблено, активность мозга минимальна. Это время полного отдыха, необходимого для физического восстановления.
  • Быстрая фаза сна, следующая за медленной и длительностью от 5 до 20 минут. В этот период мозг активно работает, мы видим сны. Если медленный сон важен для восстановления тела, то быстрый способствует расслаблению нервной системы, снятию психического напряжения, освежению памяти и улучшению концентрации.

Обычно эти две фазы следуют друг за другом, образуя один цикл сна. В течение ночи человек переживает в среднем пять таких циклов, что достаточно для бодрствования и полноценного отдыха утром.

Однако сон, сопровождающийся употреблением алкоголя, существенно отличается от нормального сна. После употребления алкоголя из-за нарушения образования мелатонина человек проваливается в глубокий медленный сон без сновидений, который продолжается дольше обычного. Фаза быстрого сна, напротив, сокращается или полностью отсутствует.

В результате пробуждение после употребления алкоголя сопровождается ощущением разбитости. Реакции замедлены, трудно сосредоточиться, память подводит, и нервная система находится в неустойчивом состоянии. Понятно, что причина заключается в том, что нервная система не успела полностью восстановиться.

Это далеко не все расстройства сна, вызываемые употреблением алкоголя. Приведем несколько других примеров.

Утренняя бессонница

пробуждение на рассвете или до него с последующей невозможностью заснуть, несмотря на явные признаки недостаточного отдыха. Это связано с уменьшением уровня мелатонина.

Ночное апноэ

временная остановка дыхания во сне, чаще возникающая в медленной фазе сна, когда мышцы расслаблены. Употребление алкоголя углубляет это состояние.

Частые пробуждения во второй половине ночи

в это время организм активно выводит переработанный алкоголь через почки и мочевой пузырь.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Кулешов Андрей
Руководитель медицинского центра
Специалист Агальцов Михаил
Занимается затрудненным засыпанием, поверхностным, неглубоким сном с частыми ночными пробуждениями, храпом, сопровождающимся остановками дыхания во сне, ночными страхами и кошмарами, снохождениевнезапной дневной сонливостью
Специалист Мельников Александр
Владеет более чем 20-летним опытом комплексного лечения артериальной гипертензии, гиперлипидемий, метаболического синдрома, а также других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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