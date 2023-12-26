Врачи назвали ТОП-3 продукта, которые богаты магнием

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магний играет ключевую роль в более чем 300 химических реакциях, регулируя обмен веществ. Этот минерал обеспечивает подвижность мышц и правильное функционирование нервной системы, обеспечивая передачу сигналов между мозгом, органами и тканями. Он также поддерживает стабильный сердечный ритм, уровень сахара в крови, а также участвует в синтезе белков и ДНК, способствуя восстановлению, здоровью и молодости организма.

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Темный шоколад

В 100-граммовой порции содержится до 200 мг магния, что составляет половину рекомендуемой дневной дозы. Темный шоколад также богат железом, медью, марганцем и антиоксидантами, защищающими клетки от воздействия свободных радикалов. Для максимальной пользы выбирайте продукт с содержанием как минимум 70% какао.

Авокадо

Средний авокадо содержит около 58 мг магния (или 30 мг на 100 г), а также обладает высоким содержанием калия, витаминов группы В, витамина К и мононенасыщенных жиров, полезных для сердечно-сосудистой системы. Клетчатка в авокадо улучшает пищеварение, снижает уровень сахара в крови и продлевает чувство сытости, делая его диетически полезным продуктом для контроля веса.

Орехи

Магний присутствует во всех видах орехов, особенно богатых ими миндалях, кешью и бразильских орехах. Например, 100 г кешью обеспечат почти 300 мг минерала. Орехи также являются хорошим источником белка, клетчатки и мононенасыщенных жиров.