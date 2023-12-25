Врач Лебедева назвала самые вредные для человеческого организма продукты

Признанный гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о списке продуктов, которые нужно убрать из своего рациона. По её мнению, самым главным "врагом" для организма человека являются трансжиры.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

По словам Лебедевой, наличие трансжиров в покупных соусах и заправках делает их особенно вредными для организма. Кроме них, в список врача также попали колбасы, сосиски, цельное молоко, сахар и алкоголь. Лебедева объяснила, что эти продукты желательно исключить из рациона всех женщин, ведь они негативно влияют на желудочно-кишечный тракт и метаболизм, приводя в результате к отёкам и лишнему весу.

Под запретом также оказались магазинные соусы, ведь в них содержатся химические добавки, растительное масло, саха и трансжиры, из-за которых овощи лишаются своих свойств. Врачи подчёркивают, что подобных соусов и заправок следует избегать, чтобы сохранить полезность овощей в рационе.