Физиолог Лялина назвала лимон лучшей добавкой к кофе

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лимон стал наилучшей добавкой к кофе. Сок этого цитруса не только помогает избавиться от мигрени, но и повышает давление. Физиолог Ирина Лялина из Государственного университета просвещения рассказала о других полезных добавках.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт назвала отличными компаньонами кофе не только лимон, но и гвоздику, кардамон, корицу и ваниль. Лимонный сок богат аскорбиновой кислотой, которая укрепляет иммунную систему, повышает эластичность и тонус сосудов. Эта добавка помогает поднять давление и избавиться от головной боли, вызванной мигренью.

По словам Ирины Лялиной, также полезно добавлять к кофе кардамон, который способствует разжижению крови и снимает спазмы в области ЖКТ.

Корица благотворно влияет на умственную деятельность, повышает физическую выносливость и поддерживает тонус сосудов. Гвоздика, добавленная в кофе, оказывает обезболивающий эффект. Натуральная ваниль снижает риск инсульта, ускоряет обменные процессы и замедляет старение организма.

Важно помнить, что кофе обладает мочегонным эффектом и лишает организм влаги, необходимой для нормального функционирования всех органов и систем. Для обеспечения безопасности рекомендуется пить стакан воды после каждой чашки кофе. Такой подход организм обязательно оценит.