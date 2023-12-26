Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США скептически оценили возможность нового контрнаступления ВСУ
Региональные дороги в Челябинской области закрыли до конца дня
Психолог советует, как создать праздничное настроение и снизить стресс в Новый год
В Киеве обвинили NYT, что их завербовал Кремль
В России предсказали Mercedes-Benz и BMW уход в историю из-за развития азиатского автопрома
Раскрыты способы найти бесплатные игры
Туристов предупредили о болезнях в разных странах
Лучшие семейные фильмы для уютных домашних вечеров
Scie Rep: клетки мозга напрямую управляют половыми гормонами и бесплодием

Физиолог Лялина назвала лимон лучшей добавкой к кофе

1:30
Здоровье

Лимон стал наилучшей добавкой к кофе. Сок этого цитруса не только помогает избавиться от мигрени, но и повышает давление. Физиолог Ирина Лялина из Государственного университета просвещения рассказала о других полезных добавках.

Физиолог Лялина назвала лимон лучшей добавкой к кофе
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт назвала отличными компаньонами кофе не только лимон, но и гвоздику, кардамон, корицу и ваниль. Лимонный сок богат аскорбиновой кислотой, которая укрепляет иммунную систему, повышает эластичность и тонус сосудов. Эта добавка помогает поднять давление и избавиться от головной боли, вызванной мигренью.

По словам Ирины Лялиной, также полезно добавлять к кофе кардамон, который способствует разжижению крови и снимает спазмы в области ЖКТ.

Корица благотворно влияет на умственную деятельность, повышает физическую выносливость и поддерживает тонус сосудов. Гвоздика, добавленная в кофе, оказывает обезболивающий эффект. Натуральная ваниль снижает риск инсульта, ускоряет обменные процессы и замедляет старение организма.

Важно помнить, что кофе обладает мочегонным эффектом и лишает организм влаги, необходимой для нормального функционирования всех органов и систем. Для обеспечения безопасности рекомендуется пить стакан воды после каждой чашки кофе. Такой подход организм обязательно оценит.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Виновата Ивлеева: фанаты Лолиты Милявской сдают билеты на её концерты

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
"Сельдь под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Смертников ВСУ отвлекли ударом по БДК "Новочеркасск" Любовь Степушова Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк
Милявская о наказании за "голую вечеринку" Ивлеевой: живой человек делает работу над ошибками
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Последние материалы
Психолог советует, как создать праздничное настроение и снизить стресс в Новый год
В Киеве обвинили NYT, что их завербовал Кремль
В России предсказали Mercedes-Benz и BMW уход в историю из-за развития азиатского автопрома
Раскрыты способы найти бесплатные игры
Туристов предупредили о болезнях в разных странах
Лучшие семейные фильмы для уютных домашних вечеров
Scie Rep: клетки мозга напрямую управляют половыми гормонами и бесплодием
Оригинальный салат муравейник в картофелем фри: не останется без внимания на новогоднем столе
Филипп Киркоров принёс публичные извинения за "голую" вечеринку Ивлеевой
Шойгу: контрнаступ удалось сорвать благодаря эффективным оборонительным рубежам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников