Гастроэнтеролог Лебедева назвала самые вредные продукты

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вредные жиры, консерванты, соль и другие ненужные добавки для организма — гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале перечислила продукты, которые "необходимо исключить из рациона".

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Первое место в списке заняли готовые заправки и соусы. За ними идут колбасы, сосиски, сахар, цельное молоко и алкоголь.

Врач подчеркнула, что эти продукты рекомендуется исключить для всех женщин.

Она также отметила, что такая пища негативно воздействует на желудочно-кишечный тракт, замедляет метаболизм, вызывает отеки и лишний вес. Напомним, что среди всех соусов врачи особенно выделяют майонез и кетчуп. Проблема заключается в том, что магазинные соусы могут содержать опасные ингредиенты, такие как трансжиры.

Кроме того, они могут включать в себя скрытые сахара, соль, усилители вкуса и консерванты, а также стабилизаторы. Даже небольшое количество такого соуса может уменьшить все полезные свойства овощного салата.