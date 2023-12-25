Live Science: пищевая плесень в сырах не продуцирует вредные токсины

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микробиолог Хизер Халлен-Адамс (Heather Hallen-Adams) из американского университета Небраски рассказала, почему безопасно употреблять сыр с плесенью. По её словам, плесень, которая содержится в сырах, не продуцирует вредные токсины. Об этом сообщает Live Science.

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По словам специалиста, существует два основных вида сыров с плесенью: это голубые сыры, такие как Стилтон, Дорблю, Горгонзола и Рокфор, а также сыры с белой плесенью: Бри и Камамбер. Таким образом, в сырах первого вида содержится такая разновидность плесени, как Penicillium roqueforti. В процессе производства таких сыров споры смешиваются с творожной массой.

При этом сыры с белой плесенью изготавливаются при использовании вида Penicillium camemberti, которая является частью естественного процесса созревания этого сыра. Такая плесень образуется по периметру внешнего слоя сыра.

Кроме того, Халлен-Адамс объяснила, что в природе существуют миллионы видов плесени. Некоторые из них опасны для человека из-за токсических соединений, которые вырабатывают грибки и споры. Однако сыры с плесенью безопасны для употребления в пищу, и это было установлено путём проб и ошибок.