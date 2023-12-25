Английские ученые назвали оптимальное время отхода ко сну

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Университета Эксетера и больницы Баркинга, Хавериджа и Редбриджа в Лондоне провели анализ влияния времени засыпания на вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Более 88 тысяч британцев в возрасте от 43 до 79 лет участвовали в исследовании, которое продолжалось около 6 лет. Участники заполнили анкеты, описывающие их образ жизни, физическую активность и общее состояние здоровья. Также в течение последних 7 дней они использовали акселерометры для отслеживания продолжительности сна, его регулярности и времени засыпания.

Анализ данных проводился с использованием моделей пропорциональных рисков Кокса, что позволило выявить некоторые закономерности. В течение всего периода наблюдений 3 172 человека (3,58%) столкнулись с проблемами сердечно-сосудистой системы. Среди них 43% засыпали после полуночи, 38% с 23:00 до 23:59, 15% с 22:00 до 22:59, а 4,2% — до 22:00. Глубокий анализ данных, учитывающий различные факторы, показал, что меньше всего болели те, кто ложился спать с 22:00 до 22:59.

Дополнительная модель, учитывающая продолжительность сна, его регулярность и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердила повышенный риск для тех, кто засыпал до 22:00, с 23:00 до 23:59 и после полуночи (соответственно коэффициенты 1,24, 1,12 и 1,25). Интересно, что связь между временем засыпания и увеличением риска заболеваний была более выражена у женщин, чем у мужчин.