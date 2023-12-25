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Нефрологи назвали пять симптомов больных почек

2:11
Здоровье

Почки напоминают две фасолины, сравнимые по размеру с кулак, и размещены немного ниже грудной клетки по обе стороны позвоночника.

Нефрологи назвали пять симптомов больных почек
Фото: openverse by winnifredxoxo is licensed under CC BY 2.0

Каждую минуту здоровые почки проходят примерно полчашки крови через себя, осуществляя фильтрацию для удаления отходов и избыточной воды через мочу. Кроме того, они поддерживают баланс минералов и питательных веществ в крови, вырабатывают гормоны, регулируют давление и количество эритроцитов, способствуя общему здоровью костей.

Пена в моче

Иногда появление пены связано с сильным напором мочи, что является нормальным. Однако, если к этому добавляются другие симптомы, описанные в статье, следует обратить внимание.

Розовая, красная или коричневая моча

Обычный цвет мочи варьируется от бледно-жёлтого до тёмно-янтарного. Его оттенок может изменяться из-за продуктов, таких как свёкла, ягоды и фасоль, а также из-за лекарств, придавая моче оттенки от оранжевого до зеленовато-синего.
Однако появление красноватой мочи может быть признаком крови, что требует внимания и медицинской консультации.

Мутная моча

Мутность мочи может свидетельствовать о наличии камней в почках или инфекции мочевыделительной системы. Также обезвоживание может привести к увеличению концентрации мочи. В случае таких изменений рекомендуется увеличить прием воды. Если моча не становится прозрачной, а также при наличии других симптомов, следует обратиться к нефрологу.

Боли в пояснице

Боль в пояснице обычно ощущается в области спины под рёбрами, справа или слева от позвоночника, и может распространяться на другие области, такие как живот или пах.

Хроническая усталость

Почки производят эритропоэтин, регулирующий образование эритроцитов. Недостаток этого гормона может привести к анемии, слабости и усталости. В случае подобных симптомов рекомендуется провести проверку состояния почек.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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